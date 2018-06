Zu einem Auffahrunfall ist es am Donnerstagnachmittag gegen 17.15 Uhr auf der Kreisstraße von Dewangen in Richtung Treppach gekommen. Ein Autofahrer musste verkehrsbedingt an der Einmündung nach Fachsenfeld anhalten, der nachfolgende Fahrer bemerkte dies zu spät und fuhr auf. Der entstandene Sachschaden wird auf rund 6000 Euro geschätzt.