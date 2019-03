Autofahrer entkommt der Polizei nach Verfolgungsjagd

Einer Streife ist gegen 3 Uhr ein blauer Pkw aufgefallen, der mit erkennbar rasanter Geschwindigkeit auf der Christian-Scheerer-Straße in Richtung Möhringen fuhr. Die Beamten wollten den Fahrer kontrollieren und nahmen deswegen die Verfolgung auf. An der Abzweigung der B311 in Richtung Hattingen hatte die Streife laut Polizei den Kleinwagen eingeholt und forderte den Fahrer mit den vorgeschriebenen Signalen auf, anzuhalten.

Davon unbeeindruckt gab der Pkw-Fahrer Gas und düste mit Spitzengeschwindigkeiten bis zu 180 Stundenkilometern in Richtung Engen. In einem Wohngebiet im Zentrum Engens verloren die Ordnungshüter den Flüchtigen kurz aus den Augen, fanden ihn aber schnell in der Alois-Bader-Straße wieder.

Die kurze Zeit hatte der Fahrer zur Flucht genutzt. Als die Beamte in der Alois-Bader-Straße ankamen, stand der Kleinwagen mit offener Fahrertür und laufendem Motor vor einem Haus. Im Auto saß die Fahrzeughalterin, hinten schlief ein Mann.

Mit Unterstützung von Polizeistreifen aus Konstanz und Singen wurde die Fahndung nach dem 20-jährige Fahrer fortgesetzt - erfolglos. Der junge Mann hat keinen Führerschein. Gegen ihn wird wegen Straßenverkehrsgefährdung ermittelt. Auch die im Auto sitzende Fahrzeughalterin muß mit einer Anzeige rechnen, weil sie dem 20-Jährigen die Fahrt erlaubt hat.