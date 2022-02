Autofahrer brauchen bald medizinische Masken im Verbandskasten

Neuigkeiten für Autofahrer: Das Bundesverkehrsministerium konkretisiert die Pläne für eine „Mitführpflicht“ von Mund-Nase-Bedeckungen im Auto. Das deutsche Normungsinstitut (DIN) hat medizinische Gesichtsmasken neu in die KFZ-Verbandkasten-Norm aufgenommen. Die neue Norm gilt seit dem 1. Februar. Ab wann die Maske spätestens in den Verbandskasten gehört und was noch wichtig ist.

Das Bundesverkehrsministerium hatte bereits im vergangenen Jahr angekündigt, Autofahrer zum Mitführen von Mund-Nase-Bedeckungen verpflichten zu wollen – auch für die Zeit nach der Corona-Pandemie.

Damals wollte sich das Ministerium an den Regelungen für Warnwesten orientieren. Die gelbe Weste ist in Deutschland bereits seit dem 1. Juli 2014 Pflicht. Wer keine Warnweste dabei hat, der riskiert bei einer Kontrolle ein Bußgeld von 15 Euro.

Neue DIN-Norm sieht medizinische Masken im Verbandskasten vor

Der Bundesverband Medizintechnologie (BVMed) und der DIN-Normungsauschuss haben sich mit dem Verkehrsministerium geeinigt, das Mitführen von Mund-Nase-Bedeckungen über eine Reform der Verbandskastennorm DIN 13164 zu regeln.

Die in den vergangenen Monaten überarbeitete Norm sieht vor, dass zwei medizinische Gesichtsmasken künftig im Verbandskasten enthalten sein müssen. Die Norm ist seit 1. Februar gültig.

Das Mitführen von medizinischen Gesichtsmasken im Auto hält der BVMed generell für sinnvoll. „Aus Erfahrung ist bekannt, dass das Tragen von Masken die Hemmschwelle bei der Hilfestellung senkt, ähnlich wie bei den Handschuhen. Es geht dabei um den wechselseitigen Schutz des Unfallopfers und des Ersthelfers“, sagt die stellvertretende BVMed-Geschäftsführerin, Christina Ziegenberg.

Verbandskästen nach bisher gültiger Norm dürfen vorerst im Handel bleiben

Aktuell gilt für den Kauf von Verbandskasten noch eine Übergangsfrist von 12 Monaten. Im Handel befindliche Ware nach der bisher gültigen Norm darf noch bis 31. Januar 2023 uneingeschränkt erworben werden. Eine Austausch- oder Nachrüstpflicht für bestehende Verbandskästen besteht nicht.

Wann Autofahrer wirklich verpflichtet sind, die medizinischen Masken im Verbandskasten nachzuweisen, ist unklar, sagt Manfred Beeres, Sprecher der BVMed.

Autofahrer müssen noch nicht in Panik verfallen und gleich einen neuen Verbandskasten nach der neuen Norm kaufen gehen. Manfred Beeres, Sprecher der BVMed

Das Bundesverkehrsministerium müsse eine Änderung der Straßenverkehrs-Zulassungs-Ordnung (StVZO) auf den Weg bringen, die unter anderem das Mitführen der medizinischen Masken als Mindeststandard vorsieht.

Gesetzgeber muss Straßenverkehrs-Zulassungs-Ordnung ändern

Erst mit der Veröffentlichung der angepassten StVZO gelte die neue Regelung, sagt Beeres. „Autofahrer müssen noch nicht in Panik verfallen und gleich einen neuen Verbandskasten nach der neuen Norm kaufen gehen“, schildert der BVMed-Sprecher.

Der Gesetzgeber lege noch entsprechende Übergangsfristen fest. Der Handel werde aber schnell auf die Änderung im Verbandskasten reagieren: „Die ersten Angebote sind schon in Vorbereitung“.

DIN-Reform sieht weitere Änderungen im Verbandskasten vor

Auf Empfehlung der Deutschen Gesetzlichen Unfallversicherung und von Notfallmedizinern hat der Normungsausschuss darüber hinaus entschieden, dass nur noch ein Dreiecktuch enthalten sein müssen.

Außerdem fällt das kleine Verbandstuch weg, im neuen Verbandskasten muss nur noch das große Verbandstuch inbegriffen sein. Die DIN-Normen unterliegen einer regelmäßigen Überprüfung durch Fachgremien und Ausschüsse.