Neukirch (sz) - Auf dem Parkplatz des Neukircher Friedhofs in der Kreuzweiherstraße hat ein Unbekannter am Sonntag zwischen 10 und 15 Uhr einen Mercedes touchiert, teilt die Polizei mit. Nach dem Zusammenstoß entfernte sich der Unbekannte, ohne sich um den Schaden in Höhe von rund 1000 Euro zu kümmern. Hinweise zum Unfallverursacher nimmt die Polizei unter Telefon 0751 / 803 66 66 entgegen.