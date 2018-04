Autofahrer aufgepasst: Hier ist bald voll gesperrt

Trossingen-Schura (ls) - Autofahrer aufgepasst: Im Mai wird die Fahrbahndecke der K 5914 zwischen Schura (Kreisverkehr K 5910 / K 5914) und Gunningen (Einmündung K 5913) erneuert, wie das Landratsamt Tuttlingen mitteilt. Die Sanierungsstrecke hat eine Länge von 700 Metern. Es sei geplant, die Maßnahme im Mai, möglichst in den Pfingstferien, unter Vollsperrung durchzuführen. Die Umleitung des Verkehrs erfolgt über die K 5914 nach Gunningen über Durchhausen nach Schura. Die Sanierung kostet den Kreis rund 180 000 Euro. In welchem Zeitraum die Bauarbeiten genau stattfinden, will das Landratsamt kommende Woche bekanntgeben, so Pressesprecherin Nadja Seibert.