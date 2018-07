Ein 32-jähriger Autofahrer hat am Mittwochnachmittag in der Ravensburger Straße in Wangen einen Fahrradfahrer übersehen und gestreift. Das teilt die Polizei mit. Der 61-jährige Radler stürzte und verletzte sich leicht. Der Pkwfahrer wollte nach dem Bahnübergang nach rechts in die Praßbergstraße einbiegen. Hierbei übersah er den auf dem Radweg fahrenden Radfahrer.