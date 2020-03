Autofahrer übersieht Radfahrer und begeht Unfallflucht

Oberkochen (an) - Ein Radfahrer ist am Samstag bei einem Unfall mit einem Auto verletzt worden. Der Autofahrer flüchtete, ohne sich um den Verletzten zu kümmern.

Am Samstag gegen 16.45 Uhr fuhr der 29-Jährige mit seinem Fahrrad die Kapellensteige bergab in Richtung Katzenbachstraße. Als er den Friedhofsbereich passierte, fuhr ein Auto vom Bereich des Friedhofseingangs in die Kapellensteige ein, weshalb der 29-Jährige eine Vollbremsung machen musste und dabei stürzte.

Der oder die Fahrerin des Autos, bei dem es sich wohl um einen Kleinwagen in rötlicher Farbe gehandelt haben soll, flüchtete anschließend.

Der 29-Jährige erlitt so schwere Verletzungen, dass er in ein Krankenhaus gebracht werden musste.