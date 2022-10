Autobahn-Toiletten werden teurer: Sanifair erhöht die Preise

Der Toilettenbesuch wird an den meisten

Autobahntankstellen und Raststätten in Deutschland teurer. Ab dem 18.

November will der Toilettenbetreiber Sanifair das Nutzungsentgelt an

den von ihm betriebenen rund 400 Toilettenanlagen entlang der

Autobahnen von bislang 70 Cent auf 1 Euro erhöhen, wie die Deutsche

Presse-Agentur aus Unternehmenskreisen erfuhr.

Gleichzeitig überarbeitet das Unternehmen sein bekanntes

Wert-Bon-Modell. Künftig erhalten die Kundinnen und Kunden von

Sanifair nach der Zahlung des Toilettenentgelts einen Wertbon in

voller Höhe des gezahlten Betrages von einem Euro. Bislang gab es

beim Preis von 70 Cent nur einen Wert-Bon in Höhe von 50 Cent. Der

Gutschein kann beim Einkauf an den Autobahnraststätten eingelöst

werden - allerdings nur ein Bon pro Artikel.

Für Gäste der Raststätten werde die Nutzung der Sanifair-Anlagen

damit praktisch kostenneutral, erklärte das Unternehmen. Angesichts

der hohen Preise an den Autobahnraststätten nutzen allerdings längst

nicht alle Sanifair-Kunden die Wert-Bons.

Es ist die erste Preiserhöhung bei Sanifair seit Einführung des

Wert-Bon-Modells 2011. Der Schritt erlaube es, die Standards bei

Sauberkeit, Service und Komfort trotz der stark gestiegenen

Betriebskosten für Energie, Personal und Verbrauchsmaterialien

dauerhaft aufrecht zu erhalten, betonte das Unternehmen.

Sanifair ist eine Tochter der Tank & Rast-Gruppe, die den Großteil

der Tankstellen und Raststätten an den deutsche Autobahnen

kontrolliert.

© dpa-infocom, dpa:221018-99-169138/2