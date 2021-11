Auto und Pedelec stoßen zusammen

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Die Schwäbische Zeitung berichtete nun schon zweimal von Verkehrsunfällen mit Jugendlichen. Einmal in Meßkirch, als ein Junge im Alter von 12 zur Schule auf dem Gehweg fuhr und dort mit einem Auto kollidierte und einmal heute, 19.11., als ein Jugendlicher mit dem Fahrrad den Gehweg befuhr und auf dem Fußgängerüberweg die Bahnhofstrasse überquerte. Der adfc Kreisverband möchte hier einen wichtigen Hinweis geben, der manchmal über die Schuldfrage wesentlich mitentscheiden sein kann. Doch aufgepasst: „In den vorliegenden Fällen geht es nicht um diese Entscheidung, sondern um Aufklärung!“ Das befahren von Gehwegen ist nur Kindern erlaubt, die das 10 Lebensjahr noch nicht vollendet haben. Nur Radfahrer*innen, die ihr Fahrrad über einen Zebrastreifen schieben, dürfen die Bestimmungen des Zebrastreifens in Anspruch nehmen. Das Wissen um diese Vorschriften können mitentscheiden sein, wenn es bei einem Unfall um Schadenersatz und Versorgungsansprüche geht. Mehr dazu findet man auf der adfc Bundesseite Verkehrsrecht für Radfahrende! „Hier liegt es auch immer wieder in der Verantwortung von Schulen und Eltern, dies in der Verkehrserziehung zu vermitteln!“ Der adfc kann hierbei helfen!