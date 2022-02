Auto überschlägt sich: Fahrer schwer verletzt

Mit schweren Verletzungen hat ein 20-Jähriger am Mittwochmorgen in ein Krankenhaus eingeliefert werden müssen. Der Mann befuhr um kurz vor 6 Uhr die B19 zwischen Hüttlingen und Abtsgmünd. Nachdem er ein vorausfahrendes Fahrzeug überholt hatte, kam er im weiteren Verlauf in einem Kurvenbereich bei Waiblingen von der regennassen Fahrbahn ab. Er geriet immer weiter in den Grünstreifen und kollidierte schließlich mit einem Baumstumpf. Hierbei überschlug sich der BMW und kam schließlich auf der rechten Fahrzeugseite zum Liegen.