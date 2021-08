Auto überschlägt sich: Drei Menschen werden verletzt.

Ein 18-jähriger Autofahrer ist am Samstagabend gegen 21.20 Uhr auf der B19 von Großaltdorf in Ricntung Ottendorf gefahren. Auf Höhe der Einmündung Richtung Hagenau geriet er in einer Rechtskurve aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit ins Schleudern. Im Anschluss überschlug sich das Fahrzeug und kam auf dem Dach liegend zum Stehen.

Der 18-jährige Fahrer sowie seine beiden Mitfahrer wurden durch den Unfall leicht verletzt. Es entstand Sachschaden in Höhe von 5000 Euro. Die B19 war zur Bergung des Autos für die Dauer von etwa einer Stunde voll gesperrt.