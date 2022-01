Auto überschlägt sich bei Britschweiler

Ein Auto hat sich am Montag bei Britschweiler überschlagen. Wie die Polizei mitteilt, fuhr eine 24-Jährige gegen 8.15 Uhr mit ihrem Renault von Britschweiler in Richtung Altheim. In einer Linkskurve fuhr sie zu schnell und geriet auf glatter Fahrbahn ins Schleudern. Der Renault kam nach links von der Fahrbahn ab und überschlug sich. Mit Verdacht auf schwerere Verletzungen kam die Frau in ein Krankenhaus. Den Schaden an dem nicht mehr fahrbereiten Renault schätzt die Polizei auf etwa 3000 Euro.