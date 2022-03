Baienfurt (sz)- Verunfallt ist der Lenker eines Opel Corsa am frühen Dienstag auf der Landesstraße zwischen Bergatreute und Baienfurt. Der Fahrer war in Richtung Bergatreute unterwegs, als er nach rechts von der Straße abkam. Sein Wagen überschlug sich in der Folge und der Lenker verletzte sich leicht. Eine Rettungswagenbesatzung brachte ihn zur medizinischen Untersuchung in ein Krankenhaus. An seinem Auto entstand ein so großer Schaden, dass er abgeschleppt werden musste.