Auto stößt gegen Betonbank

Ulm (sz) - Am Mittwoch übersah eine 45-Jährige beim Wenden in Biberach eine Sitzgelegenheit. Die Fahrerin eines Mercedes sei gegen 7.20 Uhr in der Breslaustraße unterwegs gewesen, berichtet die Polizei. Dort fuhr sie entgegen der Regeln durch eine Baustelle. Sie wollte ihr Fahrzeug wohl auf einem Vorplatz wenden und übersah dabei eine Sitzbank aus Beton. Mit der Fahrzeugfront prallte sie gegen die Bank und der Mercedes kam auf dem Betonklotz zum Stehen. Durch die Wucht des Aufpralls lösten die Airbags im Fahrzeug aus. Dadurch verletzte sich die 45-Jährige leicht. Nach der Unfallaufnahme durch die Polizei begab sie sich in ärztliche Behandlung. Der Mercedes musste abgeschleppt werden. Den Schaden schätzt die Polizei auf etwa 25 000 Euro.

Unachtsamkeit im Straßenverkehr kann weitreichende Folgen haben, erinnert die Polizei. Deshalb sei es immer wichtig mit voller Aufmerksamkeit hinter dem Steuer zu sitzen und sich durch nichts ablenken zu lassen. Schon ein kurzer Moment der Unaufmerksamkeit reiche aus, um sich selbst und andere Verkehrsteilnehmer zu gefährden.