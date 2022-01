Auto stößt frontal mit Fuchs zusammen

Ein Auto hat am Samstag bei Ehingen einen Fuchs frontal erfasst. Gegen 20.15 Uhr fuhr ein 25-Jähriger mit seinem VW auf der B311 von Ehingen in Richtung Ulm. Ein Fuchs sprang plötzlich auf die Straße. Das Auto stieß mit dem Tier zusammen. Der Fuchs wurde dadurch getötet. Den Schaden am Fahrzeug schätzte die Polizei auf mehrere hundert Euro. Das Polizeirevier Ehingen nahm den Unfall auf.

Aufmerksam und bremsbereit

Hinweis der Polizei: Rechnen Sie bei Dämmerung und Dunkelheit immer mit Wild auf der Straße. Gerade auch auf Straßen, die durch Warnschilder gekennzeichnet sind. Fahrer sollen hier langsam fahren, aufmerksam und bremsbereit sein. Und den Sicherheitsabstand einhalten, falls der Vorausfahrende plötzlich bremsen muss. Sind Wildtiere neben oder auf der Straße, gilt für Fahrer: Abblenden, bremsen, hupen und erforderlichenfalls anhalten. Warnblinklicht einschalten. Denn je größer das Tier, desto gefährlicher wird der Unfall für die Menschen.