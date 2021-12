Ein technischer Defekt soll die Ursache für einen Fahrzeugbrand am Sonntag in Sontheim gewesen sein. Gegen 15.30 Uhr rückte die Feuerwehr in die Eiskellerstraße aus.

Ursache wohl technischer Defekt

Dort stand ein Mercedes in Flammen. Die Rettungskräfte löschten die Flammen. Ersten Erkenntnissen zufolge soll ein technischer Defekt das Feuer verursacht haben. Den Sachschaden schätzt die Polizei auf ungefähr 10 000 Euro.