Ein Unfall hat sich am Sonntag in Steinhausen an der Rottum ereignet. Gegen 13.30 Uhr fuhr ein 45-Jähriger mit seinem Mercedes in der Bergstraße in Steinhausen. Vermutlich aufgrund gesundheitlicher Probleme kam er von der Straße ab und rutschte mit seinem Auto eine Böschung hinunter. Auf einem nahen Grundstück blieb er stehen. Die Sanitäter nahmen den leicht Verletzten mit in eine Klinik. Die Polizei schätzt den Sachschaden am Auto auf etwa 3000 Euro.