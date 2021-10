Auto rollt ohne Fahrerin, dafür mit Kind an Bord los

Schlimmer ausgehen können hätte eine Situation am Freitagmorgen in Enzisweiler, als ein Auto ohne Fahrer, dafür mit Kind an Bord losrollte.

Eine 42-jährige Frau wollte am Freitag ihr achtjähriges Kind in die Schule bringen. Nachdem sie mit ihrem Auto von daheim losgefahren war, fiel wohl etwas von ihrem Fahrzeug auf die Straße. „Da die Frau nicht wusste, um was es sich handelte, hielt sie am Straßenrand der LI 16 in Richtung Wasserburg an, um nachzusehen“, heißt es im Polizeibericht.

Dabei vergaß die Frau wohl die elektronische Feststellbremse ihres Autos zu betätigen, weshalb das Fahrzeug aufgrund des leichten Gefälles rückwärts über die Gegenfahrbahn rollte und an einer Laterne zum Stehen kam. Im Fahrzeug befand sich die achtjährige Tochter, welche zum Glück nicht weiter schlimm verletzt wurde, so die Polizei.