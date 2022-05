Auto rammt eine Wiesenwalze

Die Kontrolle über sein Auto verloren hat ein 61-Jähriger, der mit seinem Audi gegen eine Wiesenwalze geafhren ist. Der 61-Jähriger war kurz vor 9.15 Uhr mit seinem Audi auf der Straße zwischen Oberopfingen und Kirchdorf unterwegs. In Folge eines medizinischen Problems kam der Mann mit seinem Auto nach links von der Straße ab und fuhr gegen eine Wiesenwalze, berichtet die Polizei. Dort kam der Audi zum Stehen. Durch den Aufprall wurde der Fahrer leicht verletzt. Der Rettungsdienst brachte ihn nach Mitteilung der Polizei vorsorglich in ein Krankenhaus. An dem Audi wurde die komplette Front beschädigt. Das Auto musste abgeschleppt werden. Bei der Walze hingegen wurde laut Polizei lediglich die Stützfußhalterung verbogen. Die Polizei schätzt den beim Unfall entstandenen Schaden insgesamt auf etwa 40 200 Euro.