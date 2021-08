Auto prallt in Mittelleitplanke

Eine verletzte Person und Sachschaden in Höhe von rund 11 000 Euro sind die Bilanz eines Verkehrsunfalls, der sich am Montagabend gegen 20 Uhr auf der Bundesstraße 31 bei Kressbronn ereignete.

Wie die Polizei mitteilt war ein 34-jähriger Ford-Fahrer von Lindau kommend in Richtung Friedrichshafen unterwegs, als er aus bislang ungeklärter Ursache die Kontrolle über seinen Wagen verlor und in die Mittelleitplanke prallte. Bei der Kollision löste sich ein Rad, das in der Folge in den nachfolgenden Skoda eines 33-Jährigen einschlug. Während beide Fahrer unverletzt blieben, zog sich die 30-jährige Mitfahrerin im Ford, die im Fond neben einem Kleinkind saß, leichte Verletzungen zu. Sowohl die Frau als auch das Kind wurden vom Rettungsdienst vorsorglich zur ärztlichen Untersuchung in ein Krankenhaus gebracht.

Am total beschädigten Wagen des 34-Jährigen entstand etwa 10 000 Euro, am Skoda rund 1000 Euro Sachschaden.