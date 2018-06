Auto prallt gegen Verkehrsschild

Ein Autofahrer hat am Dienstagabend auf der Kreisstraße 8002 die Vorfahrt missachtet und dadurch einen Unfall verursacht. Der 64-jährige Fahrer eines VW-Busses wollte gegen 17.50 Uhr von einem Gemeindeverbindungsweg in Kernaten auf die K 8002 nach links abbiegen. Hierbei übersah er einen von rechts kommenden 22-jährigen Hondafahrer und stieß gegen dessen linke Fahrzeugseite. Der Honda prallte dadurch zunächst gegen einen Holzzaun und schleuderte im Anschluss frontal gegen ein Verkehrszeichen. Verletzt wurde niemand. An den Autos entstand Sachschaden in Höhe von etwa 20 000 Euro.