Auto prallt gegen Kirchenmauer

Totalschaden dürfte an einem Audi entstanden sein, dessen Fahrer den Wagen am Donnerstag kurz nach 0 Uhr gegen die Kirchenmauer in der Allgäustraße in Altmannshofen gefahren hat.

Der 18 Jahre alte Fahranfänger verlor laut Polizei auf der Fahrt in Richtung Memmingen in einer Kurve die Kontrolle über den Wagen und prallte gegen die Mauer. An dieser entstand ein Schaden von rund 1000 Euro, während sich dieser am Audi auf rund 10. 000 Euro belaufen dürfte. Der 18-Jährige wurde durch den Unfall nicht verletzt.