Auto prallt gegen Brückenpfeiler: Zwei Schwerverletzte

Ravensburg (obs) - Ein schwerer Unfall hat sich am Dienstag gegen 10.05 Uhr in der Ravensburger Weststadt ereignet. Dabei wurden zwei Menschen schwer verletzt.

Laut eines Polizeisprecher fuhr ein Wagen von der Meersburger Straße aus herkommend in die Abzweigung zur Alfons-Maurer-Straße in die Rechtskurve und fuhr dabei über die Verkehrsinsel unterhalb der Brücke. Er prallte dort auf den Betonpfeiler der Brücke und wurde von rund 100 Meter weit geschleudert. Das Auto war mit zwei Insassen besetzt, einer von ihnen war nicht angeschnallt, so der Sprecher. Beim anderen Insassen wisse man es nicht genau. Beide wurden schwer verletzt ins Krankenhaus gebracht.