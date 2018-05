Auto prallt gegen Baum und überschlägt sich

Ein 24-jähriger Autofahrer ist am Sonntagnachmittag zwischen Steinhausen und Ingoldingen von der Fahrbahn abgekommen und gegen einen Baum geprallt. Das berichtet die Polizei. Der 24-Jähriger war gegen 14.35 Uhr auf der Landstraße von Steinhausen kommend in Richtung Ingoldingen unterwegs. Wie Zeugen der Polizei berichteten, kam das Auto dabei immer weiter nach links, bis es schließlich von der Fahrbahn abkam. Der Wagen prallte anschließend gegen einen Baum und überschlug sich. Der Fahrer zog sich dabei schwere Verletzungen zu. Ein Rettungshubschrauber flog ihn in ein Krankenhaus. Die 36 Jahre alte Beifahrerin erlitt leichte Verletzungen. Sie wurde zu weiteren Untersuchungen ebenfalls in ein Krankenhaus gebracht. „Zum Glück erkannte der Gegenverkehr die Situation rechtzeitig, so dass es zu keinen Gefährdungen kam“, heißt es im Pressebericht der Polizei. An dem Auto und dem Baum entstand nach Polizeiangaben ein Schaden von circa 31 000 Euro. Während der Unfallaufnahme war die Landstraße zeitweise komplett gesperrt. Die Feuerwehr leitete den Verkehr um.