Im Bereich der Blitzenreuter Steige ist am Sonntagabend gegen 19 Uhr ein Autofahrer in die Leitplanke gefahren.

Der 19 Jahre alte Opel-Fahrer war laut Polizei in Richtung Staig unterwegs, als er in einer Kurve nach links von der Straße abkam. Bei der Kollision mit der Leitplanke entstand ein Schaden in Höhe von etwa 6000 Euro. Die Freiwillige Feuerwehr war zum Abbinden von auslaufenden Betriebsstoffen im Einsatz.