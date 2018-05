Rund 2000 Euro Schaden ist bei einem Unfall am Montag gegen 16.30 Uhr in der Isnyer Straße in Wangen entstanden. Wie die Polizie berichtet, hatte ein 34-jähriger Autofahrer zu spät erkannt, dass ein vorausfahrender 30-Jähriger an einer Ampel anhielt und fuhr auf dessen Kleinbus auf.