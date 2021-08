Leutkirch (sz) - Ein unbekannter Täter zerkratzte am Freitagvormittag zwischen 10 und 11 Uhr mutwillig das Auto einer 45-jährigen Frau aus Stuttgart. Der Daimler-Benz war in dieser Zeit auf dem Parkplatz von Center Parcs abgestellt, berichtet die Polizei. Es dürfte Sachschaden von mehreren Hundert Euro entstanden sein. Zeugen werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Leutkirch, Telefon 07561 / 84880, in Verbindung zu setzen.