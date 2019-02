Lindau (sz) - Ein Unbekannter hat am Freitagmittag gegen 13 Uhr ein Auto im Pestalozziring in Lindau beschädigt, teilt die Polizei mit. Der 25-jährige Geschädigte hatte sein Auto nur für zehn Minuten in besagter Straße geparkt. In dieser Zeit machte sich ein bislang noch unbekannter Täter an dem Fahrzeug zu schaffen. Er verursachte Beulen in der Motorhaube und am Kotflügel. Zudem wurden Kratzer im Bereich des linken Scheinwerfers entdeckt.