Auto landet bei Mochenwangen im Straßengraben

Weil ein 51-jähriger Opel-Fahrer am Dienstagmittag gegen 12.45 Uhr seinen Angaben zufolge einem Tier ausweichen musste, verlor er zwischen Zollenreute und Mochenwangen die Kontrolle über sein Auto. Laut Polizei fuhr er über die Gegenfahrspur und kam im weiteren Verlauf von der Straße ab. Dabei touchierte er einen Leitpfosten und blieb schließlich im Straßengraben liegen. Während der Flurschaden eher gering ausfällt, entstand an seinem Wagen Totalschaden in Höhe von rund 10 000 Euro. Den ersten Erkenntnissen der Polizei zufolge blieb der 51-Jährige beim Unfall unverletzt.