Auto landet bei Heudorf auf einem Feld

Ein Autofahrer ist am Mittwoch bei Heudorf von der Streße abgekommen. Der Mann war am frühen Nachmittag aus Richtung Riedlingen unterwegs. Kurz vor Heudorf sei das Heck ausgebrochen, gab er gegenüber der Poliez ein. Beim Versuch, sein Auto wider abzufangen, schlitterte er quer über die Fahrbahn, fuhr einen Abhnag hinunter und blieb in einem Fewld stehen. Der Fahrer blieb unverletzt. Das Auto musste abgeschleppt werden. Die Straße wurde deswegen zeitweise gesperrt. Foto: Thomas Warnack