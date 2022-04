Auto kracht in Schnellimbiss

Drei Verletzte und ein Sachschaden in Höhe von rund 35.000 Euro sind die Bilanz eines Verkehrsunfalls, der sich am Donnerstagmittag gegen 12.30 Uhr in Salem in der Bahnhofstraße ereignet hat. Wie die Polizei mitteilt, habe ein 85 Jahre alter Mann seinen Wagen zunächst vorwärts auf dem Parkplatz vor einem Schnellimbiss-Restaurant eingeparkt. Beim Versuch, seine Parkposition zu verändern, verwechselte er den jetzigen Erkenntnissen nach aus Unachtsamkeit das Gas- mit dem Bremspedal. Dabei beschleunigte der Wagen stark, durchbrach den gläsernen Eingangsbereich und kam erst an der Verkaufstheke zum Stehen. Laut Polizeimeldung wurde dabei ein 59-jähriger Kunde, der sich im Imbiss aufhielt, vom Wagen erfasst und mittelschwer verletzt. Umherfliegende Trümmerteile sorgten bei einem 31 Jahre alten Verkäufer für leichte Verletzungen. Der 85-jährige Unfallverursacher erlitt einen Schock. Der Polizei zufolge wurden alle drei Beteiligten von hinzugerufenen Rettungsdiensten in umliegende Krankenhäuser gebracht. Um den Wagen, an dem der Sachschaden auf etwa 5.000 Euro beziffert wird, kümmerte sich ein Abschleppdienst. Während der Unfallaufnahme und den Bergungsmaßnahmen, in die neben dem Rettungsdienst, samt Notarzt und Rettungshubschrauber, auch die Feuerwehr eingebunden war, musste die Straße kurzzeitig voll gesperrt werden.