Auto kracht gegen Baum: Eine Person tödlich verletzt

Ein Mensch ist bei einem Autounfall auf einer Landstraße im Landkreis Schwäbisch Hall ums Leben gekommen. Der Wagen war in der Gemeinde Wallhausen am späten Samstagabend aus bisher ungeklärter Ursache frontal gegen einen Baum gekracht, wie die Polizei mitteilte. Ob sich nur eine oder mehrere Personen in dem Fahrzeug befanden, war noch unklar. Auch zur Identität des Todesopfers konnte ein Sprecher der Polizei in Aalen bislang keine Angaben machen.

