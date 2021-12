Auto kracht auf B 32 in die Leitplanken

Ein Auto ist am Samstag gegen 20.20 Uhr in die Leitplanken der B 32 zwischen Herbertingen und Mengen gekracht. Wie die Polizei mitteilt, war ein 47-jähriger Mann mit seinem Opel in Richtung Sigmaringen unterwegs. Er kam nach links von der Fahrbahn ab und beschädigte zunächst eine Leitplanke auf einer länge von 15 Metern. Anschließend wurde das Auto abgewiesen, über die komplette Fahrbahn geschleudert und krachte in die gegenüberliegende Leitplanke. Beim Unfall verletzte sich der Fahrer leicht und wurde vor Ort durch den Rettungsdienst versorgt. Bei der Unfallaufnahme stellten die Polizeibeamten des Polizeireviers Bad Saulgau bei dem Mann erheblichen Alkoholeinfluss fest. Ein von Ort durchgeführte Atemalkoholtest ergab umgerechnet knapp zwei Promille. Der Fahrer musste sich einer Blutentnahme unterziehen und sein Führerschein wurde einbehalten. Am Opel entstand ein wirtschaftlicher Totalschaden in Höhe von rund 2000 Euro.