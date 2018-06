Auto kommtvon Straße ab

Gesamtschaden in Höhe von 3500 Euro ist bei einem Unfall am Montag in Balingen entstanden. Gegen 13.20 Uhr befuhr eine 34-Jährige die Ortsstraße Käppele in Richtung Martinstraße. Dabei kam sie wegen einer kurzen Unaufmerksamkeit und einem anschließenden Fahrfehler nach links von der Fahrbahn ab und stieß gegen ein geparktes Auto, das durch den Anstoß leicht auf einen dahinter geparkten Lastwagen geschoben wurde. Dabei entstand ein Gesamtschaden in Höhe von rund 3500 Euro. (pz)