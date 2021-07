Auto kommt von Fahrbahn ab: Totalschaden

Maselheim (sz) - Leichte Verletzung hat ein Autofahrer bei einem Unfall am Sonntag auf der B30 davongetragen. Das berichtet die Polizei. Der Mann fuhr gegen 14 Uhr in Richtung Laupheim. Kurz vor der Ausfahrt Laupheim-Süd verlor er die Kontrolle über sein Fahrzeug. In der Folge kam der BMW von der Fahrbahn ab, der Autofahrer erlitt bei dem Unfall leichte Verletzungen . Rettungskräfte transportierten ihn in eine Klinik. Der BMW war nach dem Unfall nicht mehr fahrbereit. Den Sachschaden schätzt die Polizei auf ungefähr 8000 Euro. Für die Zeit der Unfallaufnahme und Bergung des Fahrzeugs war die Fahrbahn nur einspurig befahrbar.