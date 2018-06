Die Polizei sucht Zeugen, die Angaben zu einem Unfall am Mittwochnachmittag gegen 14.30 Uhr auf der Landesstraße L 288 zwischen Königseggwald und Ostrach machen können. Ein unbekannter Autofahrer, unterwegs in Richtung Ostrach, kam aus unbekannter Ursache auf die Gegenfahrspur. Um eine Kollision zu vermeiden, wich der entgegenkommende 20-jährige Mann mit seinem Ford nach rechts auf das Bankett aus. Beim Gegenlenken kam er mit seinem Auto auf das linke Bankett und geriet beim erneuten Gegensteuern ins Schleudern. In der Folge überschlug sich das Auto und kam auf dem rechtsseitigen Rapsfeld auf den Rädern stehend zum Stillstand. Der Mann blieb unverletzt. An seinem Auto entstand ein Schaden von etwa 3000 Euro. Der Unfallverursacher setzte seine Fahrt fort, ohne sich um den Schaden zu kümmern. Sachdienliche Hinweise nimmt der Polizeiposten Altshausen unter Telefon 07584/92170 entgegen.