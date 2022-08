Auto knickt Laterne um

Deilingen (sz) - Samstagnacht ist es nach MItteilung der Polizei in Deilingen zu einer Unfallflucht gekommen. Eine bislang unbekannte Person fuhr gegen 5 Uhr mit einem Auto in die Ortschaft ein und überfuhr aus bislang unbekanntem Grund die Verkehrsinsel. Anschließend fuhr sie gegen eine Laterne und riss diese um. Weil das Auto Betriebsstoffe verlor, verursachte die unbekannte Fahrerin oder der Fahrer eine Spur bis nach Wehingen in die Gosheimer Straße. Wie hoch der Schaden an der Verkehrsinsel, der Laterne und dem Auto sind, ist noch unklar. Die Polizei bittet mögliche Zeugninnen oder Zeugen um Hinweise. Die Polizei Spaichingen ist erreichbar unter Telefon 07424 / 931 80.