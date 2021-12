Auto in Tiefgarage in Nendingen brennt

Ein Auto in einer offenen Tiefgarage in der Sattlerstraße in Nendingen ist in Brand geraten. Laut Feuerwehr war das Fahrezug beim Eintreffen der Einsatzkräfte aus Nendingen und Tuttlingen bereits von Mitarbeitern mittels Feuerlöschern gelöscht worden.

Ein Atemschutztrupp der Feuerwehr löschte die Reste im Motor- und Fahrgastraum und half, das Auto zu bergen. Zur Ursache des Brands ist nichts bekannt.

Weiterer Einsatz im Gewerbegebiet

Die Feuerwehr hatte schon zuvor noch einen Einsatz gehabt. Gegen 11.45 Uhr wurde der Feuerwehr ein Maschinenbrand in einem Unternehmen im Gewerbegebiet Gänsäcker gemeldet. Beim Eintreffen der Feuerwehren aus Tuttlingen und Möhringen war der Brand aber bereits gelöscht. Wie die Feuerwehr mitteilt, kontrollierte sie die Anlage mittels einer Wärmebildkamera. Die betroffenen Mitarbeiter hatten den Gefahrenbereich selbstständig verlassen, verletzt wurde niemand.