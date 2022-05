Auto in der Neulandstraße angefahren und geflüchtet

Auf rund 3000 Euro wird der Sachschaden beziffert, den ein Unbekannter am Montag zwischen 1 und 5.30 Uhr an einem in der Neulandstraße geparkten Citroen angerichtet hat.

Da der Unfallverursacher im Anschluss einfach das Weite gesucht hat, ohne sich um die Schadensregulierung zu kümmern, ermittelt die Polizei Friedrichshafen nun wegen Verkehrsunfallflucht. Den ersten Erkenntnissen zufolge könnte es sich bei dem Unfallverursacherfahrzeug um einen größeren hellblauen /hellgrünen Wagen handeln.