Ein Zeuge hat der Polizei am Samstagmorgen mitgeteilt, dass auf einer Grünfläche in der Rechbergstraße zwischen zwei Bäumen an einer Böschung ein Fahrzeug über dem dortigen Bach hängen würde.

Die Scheiben des Fahrzeuges waren geöffnet; die Kennzeichen die abmontiert waren, fanden sich im Fahrzeuginneren. Personen konnten vor Ort nicht angetroffen werden. Die Polizei hat Ermittlungen hinsichtlich des Fahrers aufgenommen.