Hayingen (sz) - Den Fahrer eines weißen Kasten- oder Pritschenwagens mit seitlicher Werbeaufschrift einer Firma sucht die Münsinger Polizei im Zusammenhang mit einem Verkehrsunfall am Mittwochnachmittag in Hayingen. Als eine 25-jährige Autofahrerin gegen 17.30 Uhr von Hayingen in Richtung Ehestetten unterwegs war, geriet ein ihr entgegen kommender Kasten- oder Pritschenwagen zu weit nach links auf die Gegenfahrbahn und streifte ihren BMW am Außenspiegel, so dass auch die Seitenscheibe des Wagens zu Bruch ging und sich die Fahrerin leicht verletzte. Der an dem BMW entstandene Sachschaden dürfte sich ersten Schätzungen zufolge auf etwa 1000 Euro belaufen, so die Polizei. Der Unfallverursacher setzte jedoch anschließend seine Fahrt einfach fort, ohne sich um die verletzte Frau und die Schadensregulierung zu kümmern.

Sofern jemand Hinweise auf den gesuchten weißen Kasten- oder Pritschenwagen geben kann, bittet die Polizei um Mitteilung unter der Telefonnummer 07381/9364-0.