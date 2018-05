Auf dem Parkplatz eines Discounters in der Aalener Gartenstraße ist in der Nacht von Donnerstag auf Freitag ein Fahrzeug beschädigt worden. Ein Unbekannter stieß gegen einen dort stehenden Mercedes und flüchtete. Es entstand ein Schaden in Höhe von rund 2000 Euro. Hinweise nimmt das Polizeirevier Aalen unter der Telefonnummer 07361/5240 entgegen.