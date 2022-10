Auto gerät ins Schleudern

Blaubeuren (sz) Am Mittwoch landete eine 23-Jährige mit ihrem Auto bei Blaubeuren in den Leitplanken. Gegen 6.45 Uhr fuhr die Frau mit ihrem Hyundai auf der B28 von Wennenden in Richtung Blaubeuren. Aus ungeklärter Ursache verlor sie die Kontrolle über ihr Auto, wie die Polizei mitteilt. Der Hyundai geriet ins Schleudern und prallte gegen die Leitplanke. Bei dem Unfall zog sich die 23-Jährige leichte Verletzungen zu. Der Rettungsdienst behandelte sie an der Unfallstelle. Ein Abschlepper barg den nicht mehr fahrbereiten Audi. Den Schaden beziffert die Polizei auf etwa 3000 Euro.