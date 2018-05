Auto gegen Hauswand geprallt

Am Freitag ist gegen 10.20 Uhr eine 77 Jahre alte VW-Fahrerin die Haller Straße in Richtung Gaildorfer Straße/Hauptstraße entlang gefahren.

Die 77-Jährige bog nach links in die Hauptstraße ab und übersah dabei einen von links kommenden Ford einer 68 Jährigen. Der Ford wurde durch den Zusammenstoß nach rechts abgewiesen, sodass er gegen die Hauswand eines Gasthofes fuhr. Beide Fahrerinnen wurden durch den Unfall verletzt und in ein Krankenhaus gebracht. Am VW entstand Sachschaden in Höhe von etwa 10 000 Euro. Am Ford entstand Schaden in Höhe von etwa 8000 Euro. Wie hoch der Schaden an der Hauswand ist, kann derzeit noch nicht gesagt werden. Die Ortsdurchfahrt von Obersontheim war von etwa 11 Uhr bis 11.45 Uhr gesperrt.