Nach einem Unfall am 3. November ist eine dritte Mitfahrerin im Unfallwagen verstorben.

Die 91-Jährige saß zusammen mit vier weiteren Personen in einem Auto, das von einem 90-Jährigen gefahren wurde. Der Senior fuhr auf dem Eichenweg in Richtung Hofwiesbuck. An der Einmündung zum Hofwiesbuck fuhr der stark beschleunigende PKW aus unbekannter Ursache geradeaus, anstatt nach links in den Hofwiesbuck.

Er fuhr gegen eine Grundstücksböschung und wurde dadurch ausgehebelt. Das Auto flog etwa 5 m weit und stieß gegen eine Hauswand. Die vier Insassen wurden bei dem Unfall in dem Auto eingeklemmt und schwer verletzt ins Krankenhaus gebracht. Zwei der Opfer erlagen bereits in den vergangenen Tagen ihren Verletzungen.