Auto erfasst 64-jährige Radlerin

Eine 64-jährige Fahrradfahrerin hat am Mittwochabend, gegen 20.45 Uhr, in Friedrichshafen bei einem Unfall an der Einmündung Äußere-Ailinger-/Bodelschwinghstraße leichte Verletzungen erlitten. Der 46-jährige Fahrer eines Mercedes wollte von der Bodenschwinghstraße nach rechts in die Äußere-Ailinger-Straße einbiegen und hatte hierbei die von links kommende Radlerin erfasst und zu Boden geschleudert. Bei dem anschließenden Sturz erlitt die Frau leichte Kopfverletzungen, die im Klinikum Friedrichshafen behandelt werden mussten.