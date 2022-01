Auto beschädigt: Überwachungskamera filmt jugendliche Täter

Zwei Jugendliche haben in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch ein Auto in Inneringen beschädigt.

Wie das zuständige Polizeipräsidium Ravensburg am Donnerstag mitteilte, stand der Wagen auf dem Parkplatz hinter einer Gaststätte an der Hohenzollernstraße. Um kurz vor 4 Uhr zerkratzten die Jugendlichen den VW Golf und zerschnitten mit einem Messer den Stoff der Fahrzeugsitze. Dabei wurden die beiden jungen Männer von einer Überwachungskamera gefilmt. Zudem fand die Polizei das verwendete Messer sowie weitere Spuren am Tatort, die derzeit ausgewertet werden.

Die beiden männlichen Täter sowie Zeugen, die Angaben zur Tat machen können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 07574/92 16 85 bei der Polizei zu melden. Die Besitzerin des Wagens behält sich das Zurückziehen des Strafantrags bei einer Stellung der Täter vor.