Auto angefahren, Führerschein weg

Schlier (sz) - Als er aus einer Hofeinfahrt in Schlier gefahren ist, hat ein 29-Jähriger in der Samstagnacht um 3.05 Uhr einen Mazda gerammt. Zeugen informierten die Polizei. Bei der Unfallaufnahme stellten die Beamten bei dem 29-Jährigen erheblichen Atemalkohol fest. Der entsprechende Test ergab einen Wert von 1,62 Promille, was eine Blutentnahme im Krankenhaus nach sich zog. Der Sachschaden an den Autos beträgt etwa 6000 Euro. Der Mann musste seinen Führerschein abgeben.