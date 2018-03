Auto überschlägt sich auf der Autobahn

Ein schwerer Unfall hat sich am Sonntag um kurz vor 16.30 Uhr auf der A 6 von Nürnberg in Richtung Mannheim ereignet. Dabei wurde ein 35-jähriger Fahrer schwer verletzt.

Der 35-Jährige war auf der A 6 von Nürnberg in Richtung Mannheim unterwegs. Zwischen den Anschlussstellen Schnelldorf und Crailsheim fiel er bereits mehreren Verkehrsteilnehmern durch seine rücksichtslose und rasante Fahrweise auf. Nachdem er bereits mehrere Verkehrsteilnehmer gefährdet hatte, kam er mit seinem Auto infolge zu hoher Geschwindigkeit ins Schleudern.

Hierbei drehte sich das Auto zunächst gegen den Uhrzeigersinn, prallte anschließend gegen die Mittelschutzplanke und wurde dann nach rechts auf das Bankett abgewiesen, wo es mit der Front gegen die dortige Böschung prallte. Durch den Aufprall überschlug sich der Wagen mehrmals und kam auf dem Dach liegend in die Unfallendlage. Durch den Aufprall an der Mittelschutzplanke wurde eine erhebliche Menge an Erde durch das Auto auf die Fahrbahn geschleudert, sodass die A 6 bis zur Reinigung auf beiden Fahrstreifen für etwa eine Stunde nicht befahrbar war.

Der 35-jährige Fahrer wurde schwer verletzt in ein Krankenhaus eingeliefert. Am Auto entstand Totalschaden in Höhe von etwa 3000 Euro. Weiterhin entstand ein Flurschaden in Höhe von etwa 4000 Euro. Seinen Führerschein ist der 35-Jährige erst einmal los

Erklärvideo: So funktioniert die Rettungsgasse