Autismus bei Kindern: In Ellwangen gründet sich eine neue Selbsthilfegruppe für Ellwangen

ij) - Am 9. November wird in Ellwangen eine neue Selbsthilfegruppe (SHG) gegründet. Das Angebot richtet sich an Eltern mit autistischen Kindern.

Autismus ist eine unsichtbare Behinderung. Das Handicap führt oft zu Konflikten und Missverständnissen mit den Mitmenschen und mitunter auch zu sozialer Ausgrenzung. Um zukünftig nicht mehr allein mit den vielen verschiedenen Herausforderungen dazustehen, will sich jetzt die „Eltern-Selbsthilfegruppe für Kinder und Jugendliche im Autismus-Spektrum Ostalb“ gründen.

Zum Start der neuen SHG sollen individuelle Wünsche, Hoffnungen und Ängste der Teilnehmer besprochen werden. Darüber hinaus wird es um Inklusion und Integration sowie soziale Teilhabe in der Gesellschaft, die Beschulung, Behördengänge und verschiedene Fördermöglichkeiten gehen. Geplant sind zudem Vortragsveranstaltungen zum Thema Autismus sowie gemeinsame Freizeitaktivitäten, die auf die Bedürfnisse der Kinder und Jugendlichen abgestimmt sein werden.

Das erste Treffen der SHG findet am Dienstag, 9. November, um 19 Uhr in der Marienpflege im Kloster, Raum Sankt Maria, statt. Es gilt die 3G-Regel. Das zweite Treffen ist am Dienstag, 23. November. Weitere regelmäßige Treffen sollen folgen.

Alle betroffenen Eltern sind eingeladen.